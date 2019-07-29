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За три месяца работы MNP перенесено 15 000 номеров - статистика (инфографика)

За три месяца работы MNP перенесено 15 000 номеров - статистика (инфографика)

Лучшим донором по услуге переноса мобильных номеров за три месяца существования услуги стала компания Киевстар, а лучшим оператором-получателем – Vodafone.

Такие результаты опубликовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации по результатам трех месяцев действия услуги в Украине.

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Всего за три месяца были перенесены номера более 15000 абонентов.

Как свидетельствуют результаты:

  • от мобильного оператора Киевстар к другим операторам в общем перешли 6769 абонентов,
  • от оператора Vodafone перешли 5151 человек,
  • от lifecell перешли 2943 человека
  • в Киевстар перешли 5054 человека,
  • В Vodafone перешли 5144 человека,
  • В lifecell перешли 4548 абонентов.

  • Чтобы безопасно перейти к другому мобильному оператору, абоненту необходимо:
  • убедиться, что номер зарегистрирован на абонента;
  • если номер не зарегистрирован, понадобится пройти процедуру регистрации у текущего оператора;
  • необходимо подать заявку о переходе к другому мобильному оператору, которая обрабатывается в течение трех календарных дней;
  • получить SIM-карту, на которую будет перенесен номер.
По материалам Finance.UA
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