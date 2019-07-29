За три месяца работы MNP перенесено 15 000 номеров - статистика (инфографика)

Лучшим донором по услуге переноса мобильных номеров за три месяца существования услуги стала компания Киевстар, а лучшим оператором-получателем – Vodafone.

Такие результаты опубликовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации по результатам трех месяцев действия услуги в Украине.

Читайте также: Миграция мобильного номера

Всего за три месяца были перенесены номера более 15000 абонентов.

Как свидетельствуют результаты:

от мобильного оператора Киевстар к другим операторам в общем перешли 6769 абонентов,

от оператора Vodafone перешли 5151 человек,

от lifecell перешли 2943 человека

в Киевстар перешли 5054 человека,

В Vodafone перешли 5144 человека,

В lifecell перешли 4548 абонентов.

Чтобы безопасно перейти к другому мобильному оператору, абоненту необходимо: