Украинский автопроизводитель лишился пяти заводов

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу «АвтоКрАЗа» на решение Хозяйственного суда Киева, по которому у этой компании за долги продадут акции пяти заводов. Деньги получит «Ощадбанк».

«Ощадбанк» начал судиться с «АвтоКрАЗом» еще несколько лет назад, так как не мог получить обратно деньги по кредитам. Только в 2018 году Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу банка на сумму более 555 млн. грн. После этого автопроизводитель подал апелляционную жалобу в Северный апелляционный хозяйственный суд.

Юристы «АвтоКрАЗа» были уверены, что апелляцию удовлетворят, так как по их словам имелись все основания для этого. Однако, судьи не приняли во внимание их аргументы и не удовлетворили апелляцию.