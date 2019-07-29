По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,039 млн и 31,444 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (36 и 26), максимальный курс продажи доллара 25,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,55-25,56 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активные заявки по доллару на сумму более 58,483 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,7000 – 2 22225,5100 – 30 00025,5100 – 120 00025,5000 – 20 00025,5000 – 99 00025,5000 – 30 00025,5000 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,5000 – 1 000

25,5300 – 37 000

25,5400 – 19 000

25,5500 – 120 000

25,5500 – 20 000

25,5500 – 5 500

25,5500 – 30 000

25,5500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” -25,5610 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,4854 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.