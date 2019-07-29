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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,039 млн и 31,444 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (36 и 26), максимальный курс продажи доллара 25,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,55-25,56 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активные заявки по доллару на сумму более 58,483 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,5000 – 1 000
25,5300 – 37 000
25,5400 – 19 000
25,5500 – 120 000
25,5500 – 20 000
25,5500 – 5 500
25,5500 – 30 000
25,5500 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” -25,5610 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,4854 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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