Безос продал акций Amazon почти на $2 миллиарда за три дня

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Владелец Amazon Джефф Безос продал акций компании на сумму в 1,8 млрд долларов за последние три дня июля.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчет Безоса в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Читайте также: Билла Гейтса подвинули в рейтинге миллиардеров
“В среду вечером, через несколько часов после закрытия фондовых рынков, основатель и владелец Amazon Джефф Безос представил отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, где было написано, что он продал акций компании на 1,8 млрд долларов за последние три дни июля”, – говорится в сообщении.
По данным Forbes, после налогообложения Безос получит чистыми около 1,4 млрд долларов США.
Отмечается, что количество проданных акций между 29 и 31 июля составляет 900 тысяч единиц.
В прошлый раз Безос продавал акции Amazon в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что основатель американской компании Amazon планировал ежегодно продавать акции на 1миллиард долларов для финансирования его аэрокосмической компании Blue Origin, которая планирует осуществлять регулярные туристические полеты в космос.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы9 ч. назад - 6871 9
Французский стартап превращает старые авто в электрокары17 ч. назад - 2430 8
Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцевВчера, 20:44 - 655 6
НБУ не будет сдерживать укрепление гривны, – Пономаренко5 ч. назад - 1706 4
Tesla начнет изготовление солнечной черепицы14 ч. назад - 4200 4
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы9 ч. назад - 6871 9
Японцы разработали шины, которые вырабатывают энергию для электрокаров11 ч. назад - 6429 1
Tesla начнет изготовление солнечной черепицы14 ч. назад - 4200 4
Французский стартап превращает старые авто в электрокары17 ч. назад - 2430 8
Апелляционный суд: миллиардный должник ПриватБанка - банкрот4 ч. назад - 2151
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 3128
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1210
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1220 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4142
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4563 2