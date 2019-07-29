Безос продал акций Amazon почти на $2 миллиарда за три дня

Владелец Amazon Джефф Безос продал акций компании на сумму в 1,8 млрд долларов за последние три дня июля.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчет Безоса в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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“В среду вечером, через несколько часов после закрытия фондовых рынков, основатель и владелец Amazon Джефф Безос представил отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, где было написано, что он продал акций компании на 1,8 млрд долларов за последние три дни июля”, – говорится в сообщении.

По данным Forbes, после налогообложения Безос получит чистыми около 1,4 млрд долларов США.

Отмечается, что количество проданных акций между 29 и 31 июля составляет 900 тысяч единиц.

В прошлый раз Безос продавал акции Amazon в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что основатель американской компании Amazon планировал ежегодно продавать акции на 1миллиард долларов для финансирования его аэрокосмической компании Blue Origin, которая планирует осуществлять регулярные туристические полеты в космос.