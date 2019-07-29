Мировые поставки смартфонов упали на 2,3%

Мировые поставки смартфонов во II квартале 2019 г. упали на 2,3%.

Об этом сообщает аналитическая компания IDC.

По данным исследователей, на глобальный рынок поступило 333,2 млн аппаратов против 341,2 млн устройств в апреле-июне 2018 года. Вместе с тем, по сравнению с предыдущим кварталом отгрузки увеличились на 6,5%, подсчитали специалисты.

IDC считают, что снижение составило 3%, а отгрузки были на уровне 341,4 млн штук.

Характеризуя ситуацию в отрасли, в IDC отметили, что снижение наблюдалось во многих регионах, а самым сильным оно оказалось в Китае и США. Вместе с тем, специалисты увидели положительные тенденции в Китае: на крупнейшем рынке смартфонов мира поставки сократились уже не так сильно, как в апреле-июне 2018 года, что указывает на определенное восстановление спроса.

Стоит отметить, что анализ в годовом исчислении свидетельствует о росте у лидеров отрасли Samsung и Huawei, и снижении или отсутствии роста у трех следующих участников рынка – Apple, Xiaomi, Oppo.

Samsung увеличила поставки смартфонов на 5,5%, до 75,5 млн штук. В Huawei зарегистрирован рост на 8,3%, до 58,7 млн устройств. Apple поставила 33,8 млн iPhone, что свидетельствует о сокращении поставок на 18,2%, а доли до 10,1%.