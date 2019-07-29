НБУ прокомментировал, как повлияет снижение учетной ставки в США на Украину

Решение Федеральной резервной системы США о снижении уровня ставки до 2-2,25% в США будет способствовать падению ставкок по государственному долгу, ведь инвесторы переориентируются на государственные ценные бумаги развивающихся стран.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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Там отметили, что решение ФРС США было ожидаемым и Национальный банк учел его, когда составлял инфляционный прогноз в июле 2019 года.

«Из-за ограниченного предложения инструментов с высокой доходностью смягчение финансовых условий может поддержать интерес инвесторов к более рисковым активам, то есть государственным ценным бумагам развивающихся стран. Это будет способствовать снижению премии за риск, доходности таких бумаг и может создать условия для снижения ключевых ставок в развивающихся странах», – сообщили в Нацбанке.

Там также добавили, что развитые страны и США также вынуждены будут снизить процентные ставки по своим долговым облигациям.