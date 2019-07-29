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Сети Socar и WOG обжаловали многомиллионные штрафы АМКУ

Сети Socar и WOG обжаловали многомиллионные штрафы АМКУ

Сети автозаправочных станций Socar и WOG обжаловали в Хозяйственном суде Киева решение Антимонопольного комитета (АМКУ) от 14 мая 2019 года о штрафе на общую сумму в 43 млн грн. Об этом пишет издание Enkorr со ссылкой на данные портала «Судебная власть Украины».

В частности, АМКУ оштрафовал за «сговор» в сегменте розничной торговли бензином А-95 и дизельным топливом компании «Сокар Петролеум» на 27,2 млн грн, а двум юрлицам сети WOG — 15,8 млн грн.

Кроме этого, таким же решением была оштрафована сеть АЗС «ОККО» на сумму 34,8 млн грн, но данных об иске к АМКУ на сайте суда нет.
Все три компании обвинялись Антимонопольным комитетом в согласованных антиконкурентных действиях при продаже топлива в течение 2017 года. Одним из аргументов АМКУ было то, что сети АЗС одновременно или с интервалом в один-два дня меняли розничные цены на А-95 и ДТ, имея при этом разную структуру затрат и уровень закупочных цен.

Расследование было начато 21 декабря 2017 года после публичного заявления правительства о необходимости проверить обоснованность поднятия цен на АЗС, а обвинения Антимонопольного комитета были выдвинуты в сентябре этого же года.

По материалам УБР
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