Межрегиональный конвертцентр "отмыл" более 100 миллионов

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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.
Об этом сообщает в пресс-центре СБУ.
Конвертцентр, предоставлявший «услуги» в течение 2018-2019 годов, действовал в Одесской области и в столичном регионе.
Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей минимизировала налоговую нагрузку и переводила безналичные средства в наличные предприятиям реального сектора экономики.
Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн. гривен. Во время санкционированных следственных действий у участников «конверта» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
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