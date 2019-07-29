0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Межрегиональный конвертцентр "отмыл" более 100 миллионов

Межрегиональный конвертцентр "отмыл" более 100 миллионов

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает в пресс-центре СБУ.

Конвертцентр, предоставлявший «услуги» в течение 2018-2019 годов, действовал в Одесской области и в столичном регионе.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей минимизировала налоговую нагрузку и переводила безналичные средства в наличные предприятиям реального сектора экономики.

Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн. гривен. Во время санкционированных следственных действий у участников «конверта» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.