Суд остановил еще один процесс признания недействительной национализации ПриватБанка

Производство остановлено до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда административного дела. В этом деле будет решаться вопрос о подведомственности споров о признании недействительными договоров покупки акций неплатежеспособного банка ПриватБанк в процессе его выведения с рынка в конце 2016 года (процедуре bail-in).

Как объяснили НВ Бизнес хорошо осведомленные источники на юридическом рынке, договоры обмена обязательств (bail-in) на акции допэмиссии ПриватБанка и последующие договоры продажи акций государству являются технической процедурой национализации банка. Если признать договора bail-in недействительными, то фактически национализация была проведена на основании неправомерных договоров.

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Предметом спора по данному делу являются требования истца панамской компании THEO Worldwide Corporation о признании недействительным договора приобретения акций дополнительной эмиссии Приватбанка в обмен на денежные обязательства банка перед компанией UK SPV Credit Finance PLC (так называемая процедура bail-in) и взыскании убытков в сумме $663 тыс., которые были частично удовлетворены судами предыдущих инстанций.

В качестве третьих лиц со стороны ответчиков были привлечены ФГВФЛ, Минфин и Нацбанк, а третьими лицами на стороне истца стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.