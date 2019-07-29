Суд остановил еще один процесс признания недействительной национализации ПриватБанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Производство остановлено до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда административного дела. В этом деле будет решаться вопрос о подведомственности споров о признании недействительными договоров покупки акций неплатежеспособного банка ПриватБанк в процессе его выведения с рынка в конце 2016 года (процедуре bail-in).
Как объяснили НВ Бизнес хорошо осведомленные источники на юридическом рынке, договоры обмена обязательств (bail-in) на акции допэмиссии ПриватБанка и последующие договоры продажи акций государству являются технической процедурой национализации банка. Если признать договора bail-in недействительными, то фактически национализация была проведена на основании неправомерных договоров.
Все, что нужно знать про кредит в Приватбанке
Предметом спора по данному делу являются требования истца панамской компании THEO Worldwide Corporation о признании недействительным договора приобретения акций дополнительной эмиссии Приватбанка в обмен на денежные обязательства банка перед компанией UK SPV Credit Finance PLC (так называемая процедура bail-in) и взыскании убытков в сумме $663 тыс., которые были частично удовлетворены судами предыдущих инстанций.
В качестве третьих лиц со стороны ответчиков были привлечены ФГВФЛ, Минфин и Нацбанк, а третьими лицами на стороне истца стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине обвалились цены на популярный продукт13 ч. назад - 27512 15
Сколько зарабатывают украинские госслужащие7 ч. назад - 1891 7
Укрепление курса гривны продолжится - мнение эксперта9 ч. назад - 3524 4
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиля3 ч. назад - 814 2
В Нацбанке назвали укрепление гривны некритичным6 ч. назад - 1448 2
В Украине обвалились цены на популярный продукт13 ч. назад - 27512 15
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 18782 5
Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследствуВчера, 21:05 - 9245 1
Какие штрафы предусматриваются за пользование мобильным за рулемВчера, 20:05 - 9210
Межбанк: курс продолжит лихорадить6 ч. назад - 7859 1
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2677
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1106
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1155 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4047
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4464 2