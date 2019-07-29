Бизнес призывает Нацбанк урегулировать механизм округления в чеках

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Европейская Бизнес Ассоциация призывает НБУ внести изменения в Постановление №25 от 15 марта 2018 года, которым регулируется механизм округления в чеках, позволив предприятиям использовать механизм скидок и надбавок.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.
“Возникают дополнительные вопросы по отчетности и налогообложению, о которых бизнес говорит больше года. Например, согласно Постановлению №25, сумма в чеке должна подаваться уже с учетом округления. Эта сумма должна быть указана и в фискальном отчетном чеке, который передается как отчетность в ГФС. Но при этом базой налогообложения НДС является сумма до округления”, – говорится в сообщении.
Как происходит округление в чеках по закону:
У бизнеса возникают следующие проблемы:
Что предлагает бизнес
Как отмечается, вновь избранным законодателям следует внести уточнения в Закон о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего относительно того, что округление не является нарушением нормы по реализации подакцизных товаров в соответствии с установленными МРЦ.
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