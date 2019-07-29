Бизнес призывает Нацбанк урегулировать механизм округления в чеках

Европейская Бизнес Ассоциация призывает НБУ внести изменения в Постановление №25 от 15 марта 2018 года, которым регулируется механизм округления в чеках, позволив предприятиям использовать механизм скидок и надбавок.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

“Возникают дополнительные вопросы по отчетности и налогообложению, о которых бизнес говорит больше года. Например, согласно Постановлению №25, сумма в чеке должна подаваться уже с учетом округления. Эта сумма должна быть указана и в фискальном отчетном чеке, который передается как отчетность в ГФС. Но при этом базой налогообложения НДС является сумма до округления”, – говорится в сообщении.

Как происходит округление в чеках по закону:

от 1 до 4 – в сторону уменьшения,

– в сторону уменьшения, от 5 до 9 – в сторону увеличения.

У бизнеса возникают следующие проблемы:

Реализация подакцизных товаров по ценам выше или ниже минимальной для алкогольных напитков, табачных изделий. Ведь если бизнес реализует продукцию по цене ниже минимальной даже на 1-2 копейки, предусмотрен штраф в размере 100% от стоимости партии, но не менее 10 000 гривен.

Что предлагает бизнес

разрешить предприятиям использовать механизм скидок и надбавок.

внести соответствующие изменения в Постановление №25, которое сейчас запрещает использовать этот механизм.

Как отмечается, вновь избранным законодателям следует внести уточнения в Закон о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего относительно того, что округление не является нарушением нормы по реализации подакцизных товаров в соответствии с установленными МРЦ.

Справка Finance.ua: