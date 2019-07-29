Прибыль Samsung обвалилась в 2,5 раза из-за слабых продаж смартфонов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Финансовый отчет южнокорейской компании Samsung за второй квартал принес неутешительную информацию для акционеров компании.
Операционная прибыль Samsung упала на 56% в годовом выражении до $5,56 млрд. Кроме того, в мобильном бизнесе прибыль снизилась на 42% из-за слабых продаж флагманских моделей, несмотря на увеличение общего объема поставок смартфонов. Выручка выросла на 8% благодаря стабильным продажам смартфонов Galaxy А.
Упадок на рынке полупроводников – это еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться Samsung. Слабый спрос и падение цен на рынке модулей памяти привели к доходам всего лишь в размере $13,6 млрд по сравнению с $18,59 млрдза аналогичный период годом ранее.
Samsung прогнозирует улучшение показателей своего полупроводникового бизнеса. Рост начнется во второй половине 2019 г. с ростом спроса на модули NAND и DRAM.
С другой стороны, подразделение Samsung Display принесло прибыль в размере $6,64 млрд по сравнению с $4,79 млрд втором квартале 2018 года. Основная причина этого – высокий спрос на OLED-панели в мобильной индустрии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине обвалились цены на популярный продуктВчера, 05:03 - 33263 16
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 1693 9
Сколько зарабатывают украинские госслужащиеВчера, 11:04 - 2406 9
Укрепление курса гривны продолжится - мнение экспертаВчера, 09:02 - 4182 4
Зарегистрировать ООО теперь можно за три минутыВчера, 15:47 - 888 2
В Украине обвалились цены на популярный продуктВчера, 05:03 - 33263 16
Межбанк: курс продолжит лихорадитьВчера, 11:18 - 8338 1
Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?Вчера, 16:00 - 5745 1
Укрепление курса гривны продолжится - мнение экспертаВчера, 09:02 - 4182 4
Сколько зарабатывают украинские госслужащиеВчера, 11:04 - 2406 9
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2798
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1131
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1166 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4069
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4493 2