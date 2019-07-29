Прибыль Samsung обвалилась в 2,5 раза из-за слабых продаж смартфонов

Финансовый отчет южнокорейской компании Samsung за второй квартал принес неутешительную информацию для акционеров компании.

Операционная прибыль Samsung упала на 56% в годовом выражении до $5,56 млрд. Кроме того, в мобильном бизнесе прибыль снизилась на 42% из-за слабых продаж флагманских моделей, несмотря на увеличение общего объема поставок смартфонов. Выручка выросла на 8% благодаря стабильным продажам смартфонов Galaxy А.

Упадок на рынке полупроводников – это еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться Samsung. Слабый спрос и падение цен на рынке модулей памяти привели к доходам всего лишь в размере $13,6 млрд по сравнению с $18,59 млрдза аналогичный период годом ранее.

Samsung прогнозирует улучшение показателей своего полупроводникового бизнеса. Рост начнется во второй половине 2019 г. с ростом спроса на модули NAND и DRAM.

С другой стороны, подразделение Samsung Display принесло прибыль в размере $6,64 млрд по сравнению с $4,79 млрд втором квартале 2018 года. Основная причина этого – высокий спрос на OLED-панели в мобильной индустрии.