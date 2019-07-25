Эстония построит Rail Baltica за счет бюджета и средств ЕС

Эстония намерена покрыть расходы на создание железнодорожной магистрали Rail Baltica из бюджета, не прибегая к кредитным средствам.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Балтийский курс.

В общей сложности на проект Rail Baltica в Эстонии в 2019-2023 годах потратят 410,7 млн евро. Большую часть средств – около 85% – обещает выделить Еврокомиссия.

В бюджетной стратегии Эстонии на 2019-2022 годы запланировано направить на строительство Rail Baltica 118 млн евро. В основном эти средства пойдут на проектировочные работы, а также выкуп земли для строительства трассы. Основные строительные работы начнутся только в конце этого периода.

Единая железнодорожная магистраль европейской колеи (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллинн, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Стоимость реализации проекта, который планируется завершить до конца 2025 года, оценивается в 5,8 млрд евро.

Поездка на скором поезде по магистрали Rail Baltica от Таллинна до центра Риги продолжится 1 час 42 минуты, и предполагаемая стоимость билета на поезд на этом маршруте составит 38 евро.