Samsung, Huawei и Apple: какие места занимают компании на мировом рынке смартфонов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Samsung продала 76,3 миллиона устройств, Huawei реализовала 58,7 миллиона смартфонов, а Apple – 38 миллионов iPhone.
Сведения о глобальных поставках смартфонов за второй квартал 2019 года опубликовали Strategy Analytics и Counterpoint.
Они утверждают, что поставки снизились за последний год на 2,6%.
По данным Strategy Analytics, мировые поставки упали на 2,6%, в то время как продажи Samsung выросли на 1,9%, а Huawei прибавила на 1,7%. При этом Apple уменьшила поставки на 0,7% в годовом исчислении. Samsung продала 76,3 миллиона устройств, Huawei реализовала 58,7 миллиона смартфонов, а Apple отгрузила 38 миллионов iPhone. По данным Strategy Analytics, тройке лидеров принадлежит 22, 17 и 11% рынка соответственно.
Xiaomi и Oppo следуют за тремя ведущими производителями с долями 9,4% и 8,7% соответственно, причем обе компании продемонстрировали незначительный рост.
Исследование Counterpoint дает примерно те же данные с чуть более подробной информацией об остальных брендах из десятки лидеров. По этим данным, доля Samsung составляет около 20%, у Huawei — около 16%, у Apple — чуть более 10%. Вопреки отчету Strategy Analytics, мировые поставки сократились всего на 1,2% против 2,6%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минфин провел крупнейшее с начала года размещение гривневых ОВГЗВчера, 10:15 - 1800 11
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банкиВчера, 11:03 - 3773 10
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействиеВчера, 16:03 - 2856 8
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаПозавчера, 22:36 - 14004 4
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 12616 3
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 12616 3
Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкогольВчера, 14:45 - 9876 2
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банкиВчера, 11:03 - 3773 10
ПриватБанк переводит счета клиентов на международные номераВчера, 10:01 - 2899
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействиеВчера, 16:03 - 2856 8
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2293
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1025
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1112 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4004
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4403 2