Samsung, Huawei и Apple: какие места занимают компании на мировом рынке смартфонов

Samsung продала 76,3 миллиона устройств, Huawei реализовала 58,7 миллиона смартфонов, а Apple – 38 миллионов iPhone.

Сведения о глобальных поставках смартфонов за второй квартал 2019 года опубликовали Strategy Analytics и Counterpoint.

Они утверждают, что поставки снизились за последний год на 2,6%.

По данным Strategy Analytics, мировые поставки упали на 2,6%, в то время как продажи Samsung выросли на 1,9%, а Huawei прибавила на 1,7%. При этом Apple уменьшила поставки на 0,7% в годовом исчислении. Samsung продала 76,3 миллиона устройств, Huawei реализовала 58,7 миллиона смартфонов, а Apple отгрузила 38 миллионов iPhone. По данным Strategy Analytics, тройке лидеров принадлежит 22, 17 и 11% рынка соответственно.

Xiaomi и Oppo следуют за тремя ведущими производителями с долями 9,4% и 8,7% соответственно, причем обе компании продемонстрировали незначительный рост.

Исследование Counterpoint дает примерно те же данные с чуть более подробной информацией об остальных брендах из десятки лидеров. По этим данным, доля Samsung составляет около 20%, у Huawei — около 16%, у Apple — чуть более 10%. Вопреки отчету Strategy Analytics, мировые поставки сократились всего на 1,2% против 2,6%.