Кредиторам "Банка Михайловский" продлили срок акцептования

Физические лица-заемщики ПАО «Банк Михайловский», которые имеют задолженность по потребительским бланковым кредитам/овердрафтам, могут еще в течение полугода воспользоваться условиями реструктуризации задолженности – до 11 января 2020 включительно.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«Заемщики, которые участвуют в программе реструктуризации своего долга, получают несколько преимуществ: от льготной процентной ставки (0,1% в месяц) и неприменения на период реструктуризации начисления штрафных санкций и комиссий до возможности полностью погасить задолженность перед банком и, получив соответствующую справку, восстановить свою кредитную историю, а также защитить себя от претензий со стороны недобросовестных коллекторов, которые якобы имеют право на взыскание долга», – пояснила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталия Рудуха.

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Как можно принять условия договора реструктуризации:

автоматически, заплатив в банк 10% от суммы задолженности по основной сумме кредита в срок до 11 января 2020 года.

для всех заемщиков установлена ​​единая дата погашения задолженности по кредитному договору – 11 июля 2020.

С даты утверждения заемщиком договора реструктуризации устанавливается такая очередность погашения задолженности по кредиту

погашение процентов, начисленных в соответствии с условиями реструктуризации – 1,2% годовых (0,1% в месяц);

погашение основной суммы кредита;

погашение процентов, начисленных и неуплаченных на дату акцепта заемщиком договора реструктуризации.

Важно, что заемщикам, присоединившимся ранее к условиям реструктуризации долга, не нужно дополнительно платить 10% от основной суммы задолженности по кредитному договору.