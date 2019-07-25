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Проминвестбанк продал долг металлургов на 1 млрд грн

Проминвестбанк продал долг металлургов на 1 млрд грн

Согласно отчетности Проминвестбанка, за первое полугодие он задекларировал прибыль 726 млн грн (за аналогичный период прошлого года – убыток 405,6 млн грн).

Как писал Finbalance, за январь-февраль Проминвестбанк отчитался о прибыли 897 млн ​​грн, при этом в марте был ущерб 264 млн грн.

Расходы на доформирование резерва под обесценение кредитов составили 163,2 млн грн (за 6 месяцев-2018 – 207,8 млн грн).

Активы Проминвестбанка в январе-июне упали до 10,7 млрд грн (с 13,8 млрд грн в начале года), в т.ч. кредитный портфель – до 5,48 млрд грн (с 8,67 млрд грн).

В первом полугодии (следует понимать, во II квартале, – ред.) Проминвестбанк отступил права требования по кредитам заемщиков металлургической сферы и сферы услуг балансовой стоимостью 1,12 млрд грн по состоянию на 31.12.2018 (резерв по которым составлял аналогичную сумму).

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Депозитный портфель банка за первое полугодие сократился до 2,97 млрд грн (с 6,15 млрд грн), в т.ч. объем вкладов физлиц – до 1,08 млрд грн (с 3,17 млрд грн), а юрлиц – до 1,9 млрд грн (с 2,98 млрд грн).

По материалам Finbalance
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