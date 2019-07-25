Проминвестбанк продал долг металлургов на 1 млрд грн

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Согласно отчетности Проминвестбанка, за первое полугодие он задекларировал прибыль 726 млн грн (за аналогичный период прошлого года – убыток 405,6 млн грн).
Как писал Finbalance, за январь-февраль Проминвестбанк отчитался о прибыли 897 млн грн, при этом в марте был ущерб 264 млн грн.
Расходы на доформирование резерва под обесценение кредитов составили 163,2 млн грн (за 6 месяцев-2018 – 207,8 млн грн).
Активы Проминвестбанка в январе-июне упали до 10,7 млрд грн (с 13,8 млрд грн в начале года), в т.ч. кредитный портфель – до 5,48 млрд грн (с 8,67 млрд грн).
В первом полугодии (следует понимать, во II квартале, – ред.) Проминвестбанк отступил права требования по кредитам заемщиков металлургической сферы и сферы услуг балансовой стоимостью 1,12 млрд грн по состоянию на 31.12.2018 (резерв по которым составлял аналогичную сумму).
Депозитный портфель банка за первое полугодие сократился до 2,97 млрд грн (с 6,15 млрд грн), в т.ч. объем вкладов физлиц – до 1,08 млрд грн (с 3,17 млрд грн), а юрлиц – до 1,9 млрд грн (с 2,98 млрд грн).
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