0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

General Electric отчиталась о квартальных убытках

General Electric отчиталась о квартальных убытках

Американская General Electric отчиталась об убытках во II квартале из-за неожиданно высоких расходах, связанных с реструктуризацией проблемного энергетического бизнеса.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Проблемы Boeing стоили американской экономике 0,4% роста ВВП

Компания сообщила, что потеряла $600 млн движения денежных средств из-за прекращения полетов Boeing 737 MAX и предупредила, что, если эксплуатация не будет восстановлена, потери составят $400 млн за квартал во втором полугодии.

Ущерб от продолжающейся деятельности составил $291 млн за квартал, закончившийся 30 июня, по сравнению с прибылью в $679 млн годом ранее.

Убыток на акцию составил $0,03 по сравнению с прибылью в $0,08 годом ранее, сообщила компания.

Скорректированная прибыль составила $0,17 на акцию.

Общая выручка снизилась на 1,4% до $28,8 млрд.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.