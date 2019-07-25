General Electric отчиталась о квартальных убытках

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Американская General Electric отчиталась об убытках во II квартале из-за неожиданно высоких расходах, связанных с реструктуризацией проблемного энергетического бизнеса.
Об этом сообщает Reuters.
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Компания сообщила, что потеряла $600 млн движения денежных средств из-за прекращения полетов Boeing 737 MAX и предупредила, что, если эксплуатация не будет восстановлена, потери составят $400 млн за квартал во втором полугодии.
Ущерб от продолжающейся деятельности составил $291 млн за квартал, закончившийся 30 июня, по сравнению с прибылью в $679 млн годом ранее.
Убыток на акцию составил $0,03 по сравнению с прибылью в $0,08 годом ранее, сообщила компания.
Скорректированная прибыль составила $0,17 на акцию.
Общая выручка снизилась на 1,4% до $28,8 млрд.
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