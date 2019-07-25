Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию еще одного банка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год продолжил срок ликвидации ПАО “Укргазпромбанк” до 14 сентября 2020 года.
Об этом сообщает пресс служба Фонда.
“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 29 июля 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ОАО «Укргазпромбанк» сроком на один год с 15 сентября 2019 года до 14 сентября 2020 включительно”, – говорится в сообщении.
Как сообщалось, банк был отнесен к категории неплатежеспособных 7 апреля 2015 г. в связи с осуществлением рисковой деятельности, в сентябре 2015 г. Национальный банк принял постановление о ликвидации ПАО “Укргазпромбанк” и отзыве у него банковской лицензии.
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