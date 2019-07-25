Sony может повысить цены на PlayStation из-за торговых войн

Японская корпорация Sony заявила, что будет вынуждена поднять розничные цены в США на свои игровые приставки PlayStation, если нынешняя администрация США продолжит политику повышения тарифов на составные части консолей, произведенные в Китае.

Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Jounal, цитируя высказывания финансового директора японской компании Хироки Тотоки.

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“Мы считаем, о чем и сообщили правительству США, что увеличение тарифов на китайские товары в области электроники в конечном счете нанесет вред самим Соединенным Штатам”, – отметил Тоток.

Он добавил, что Sony “еще окончательно не решила, как она отреагирует на расширение тарифов, но изучает варианты, в том числе и возможность возложить часть бремени на потребителей”.

Сейчас, пояснил финансовый директор корпорации, тарифы незначительно повлияли на Sony, но компания будет “сохранять бдительность в отношении потенциального риска”.