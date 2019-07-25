Выгодный «Спринт» от Банка Кредит Днепр: специальное предложение для быстрых заемщиков

Банк Кредит Днепр с целью поощрения наиболее быстрых дисциплинированных заемщиков разработал специальное предложение «Спринт», во время действия которого – до 31 августа 2019 года – предлагает годовой кредит наличными на сумму от 3 до 75 тыс. грн с возвратом комиссий, начисленных клиенту за пользование кредитом, при условии полного погашения займа в течение двух месяцев с даты его получения.

«Наше специальное предложение направлено на популяризацию кредита наличными как удобного инструмента финансового планирования, которое может быть еще более выгодным для дисциплинированных клиентов, погашающих кредит досрочно», – комментирует Олег Пахомов, заместитель председателя Правления – директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр.

Для получения кредита действующие и новые клиенты из любого региона страны могут сделать заявку на кредит удобным для себя способом: заполнив форму на сайте банка, позвонив в инфоцентр или обратившись в любое отделение финучреждения. Для оформления кредита понадобятся только паспорт и ИНН, справка о доходах не требуется. Предварительное решение и расчет платежей клиент получает по телефону, а сами кредитные средства – в ближайшем отделении или информационно-консультационном центре, расположенных во всех ключевых регионах Украины. Простые и понятные условия оформления адаптированы для разного уровня доходов заемщиков. Процентная ставка – одна из лучших на рынке. Заемщикам предлагается широкий выбор каналов погашения: в системе интернет-банкинга Free Bank и посредством терминалов банка, путем перечисления средств с карты любого банка Украины (р2р-платежи), с помощью киосков самообслуживания EasyPay, iBox. Предусмотрена возможность досрочной оплаты кредитной задолженности без штрафных санкций.

Подробнее с условиями специального предложения «Спринт» можно ознакомиться по ссылке.

Для справки:

Банк Кредит Днепр основан в 1993 году, в настоящее время входит в группу банков с частным капиталом согласно классификации НБУ.

Единым акционером Банка Кредит Днепр является компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Надежность и стабильность банка подтверждены авторитетными рейтинговыми агентствами. В частности, рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило рейтинг банка по национальной шкале на уровне «uaA-» с прогнозом «в развитии» и рейтинг надежности депозитов на уровне «4+» (высокая надежность).

В рамках исследования «Транспарентность банков Украины: шаги в Европу» от IBI-Rating и международного финансового клуба «Банкиръ» Банк Кредит Днепр был отмечен в номинации «Европейское партнерство», став единственным банком с украинским капиталом среди наиболее инвестиционно привлекательных финучреждений страны.

Банк Кредит Днепр стал одним из лидеров финансового рейтинга делового еженедельника «Бізнес» в номинациях «Корпоративный партнер», «Агробанк», «Лучший сервис для клиентов МСБ», «Опора МСБ» в 2018-2019 годах, обладателем первой премии Prostobank Awards-2018 в номинации лучших розничных кредитов наличными, победителем в номинации «Сберегательный банк для бизнеса» рейтинга «Банки 2019 года», лауреатом премии FinAwards 2019.