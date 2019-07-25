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Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон года

Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон года

Компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Это первый смартфон компании на представленном совсем недавно процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Black Shark 2 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), основной двойной камерой 48+12 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев, интегрированным с дисплеем. Аппаратной основой стал новейший топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Для охлаждение используется улучшенная жидкостная система со специальными теплоотводящими пластиной и трубкой.

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Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, навигация GPS+ГЛОНАСС+Beidou, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 163,61х75,01×8,77 мм, а вес — 205 граммов.

По материалам bigmir.net
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