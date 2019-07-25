"Укрзализныця" жалуется на миллиардные убытки из-за пассажирских перевозок

Компания заявила, что пассажирские перевозки убыточны и приносят ежегодно около 10 млрд гривен убытков.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию Укрзализныци Антон Саболевский в пресс-службе ведомства.

“К сожалению, Украина входит в малочисленную группу стран мира, где государство никак финансово не поддерживает развитие пассажирских железнодорожных перевозок. Ежегодно пассажирские перевозки приносят перевозчику около 10 млрд грн убытков, при этом железная дорога вынуждена на собственные средства, полученные в основном от грузовых перевозок, модернизировать и закупать пассажирский подвижной состав, чтобы обеспечивать свою социальную функцию”, – сообщил Саболевский.

По его словам, размер государственной поддержки пассажирских железнодорожных перевозок в развитых странах составляет несколько миллиардов евро в год. При этом в этих странах широко развит альтернативный пассажирский транспорт, например, авиационный. В то же время, в Украине альтернативы пассажирским железнодорожным перевозкам почти нет.

Также в “Укрзализныце” жалуются на то, что государство не выполняет закон о железнодорожном транспорте и не выделяет средств на приобретение подвижного пассажирского состава, строительство и реконструкцию железной дороги.