Под Киевом следователь полиции потратил на себя более $4 тысяч вещественных доказательств

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Правоохранители уличили следователя одного из территориальных управлений Нацполиции Киевской области в краже вещественных доказательств.
Об этом сообщили в Госбюро расследований.
По данным следствия, злоумышленник завладел $5000 и 3200 гривен, которые были изъяты его коллегой в ходе расследования уголовного производства в качестве вещдоков.
Часть этих средств полицейский потратил на собственные нужды, а еще $1000 были изъяты у него во время обыска по месту жительства.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 УК Украины. За совершенное следователю грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
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