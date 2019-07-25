Под Киевом следователь полиции потратил на себя более $4 тысяч вещественных доказательств

Правоохранители уличили следователя одного из территориальных управлений Нацполиции Киевской области в краже вещественных доказательств.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

По данным следствия, злоумышленник завладел $5000 и 3200 гривен, которые были изъяты его коллегой в ходе расследования уголовного производства в качестве вещдоков.

Часть этих средств полицейский потратил на собственные нужды, а еще $1000 были изъяты у него во время обыска по месту жительства.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 УК Украины. За совершенное следователю грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.