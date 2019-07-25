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Сколько зарабатывают курьеры Glovo и Uber Eats

Сколько зарабатывают курьеры Glovo и Uber Eats

В столице с 2018 года начал работать “сервис доставки” Glovo и с 2019 года – Uber Eats.

Издание The Point, принадлежащее Rabota.ua, провело опрос по зарплатам работников этих сервисов.

Результаты опроса:

Сервис Glovo

  • График – можно составлять самостоятельно.
  • Зарплата – в среднем $200-250 в неделю. Работает система бонусов: за 10 заказов в неделю – бонус 400 грн, 20 – 900 грн, 30 – 1500 грн, 40 – 2200 грн, 50 – 2750 грн, 70 – 4200 грн. 17 грн за каждый заказ плюс 5,50 грн за каждый километр.
  • Сумка. Выдают бесплатно. Если она испачкается или повредится – можно бесплатно заменить на новую. Также могут выдать Power Bank (портативное зарядное устройство – ред.)

Сервис Uber Eats

  • График – свободный.
  • Зарплата. Любой заказ стоит 30 гривен, плюс 6 грн за километр. За каждым районом города закреплен определенный коэффициент, на который умножается оплата за доставку, который составляет от 1,3 до 1,6.
  • Сумка. Чтобы получить брендированную сумку, надо стоять в очереди, где сумки выдают за 1000 грн в случайном порядке. Партнеры Uber Eats также предлагают арендовать рюкзак у них за 100 грн в день.
По материалам Finance.UA
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