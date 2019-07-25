ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"

Европейский банк реконструкции и развития просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по “зеленому тарифу”, возникшую после решения суда.

Об этом говорится в письме Зеленскому за подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Патроне патронов.

ЕБРР просит президента посодействовать в решении вопроса платежей за электроэнергию, произведенную возобновляемыми источниками энергии.

По словам представителей банка, решение Окружного административного суда вызывает беспокойство у компаний энергетического сектора.

“Вновь созданный Гарантированный Покупатель может лишиться ресурсов для работы в правовом поле на новом рынке электроэнергии”, – говорится в письме.

Как стало известно, ГП “Гарантированный покупатель” 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК “Укрэнерго” авансового платежа в размере 1,58 млрд грн.

Причиной иска стало невыполнение со стороны “Укрэнерго” своих обязательств по оплате “Гарантированному Покупателю” услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.