0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 269 0

ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"

ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"

Европейский банк реконструкции и развития просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по “зеленому тарифу”, возникшую после решения суда.

Об этом говорится в письме Зеленскому за подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Патроне патронов.

ЕБРР просит президента посодействовать в решении вопроса платежей за электроэнергию, произведенную возобновляемыми источниками энергии.

По словам представителей банка, решение Окружного административного суда вызывает беспокойство у компаний энергетического сектора.

“Вновь созданный Гарантированный Покупатель может лишиться ресурсов для работы в правовом поле на новом рынке электроэнергии”, – говорится в письме.

Как стало известно, ГП “Гарантированный покупатель” 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК “Укрэнерго” авансового платежа в размере 1,58 млрд грн.

Причиной иска стало невыполнение со стороны “Укрэнерго” своих обязательств по оплате “Гарантированному Покупателю” услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.