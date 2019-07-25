Угроза "жесткого" Brexit серьезно ударила по фунту стерлингов

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Курс фунта стерлингов упал до самого низкого уровня более чем за два года из-за риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, фунт стерлингов упал по отношению ко всем валютам G10. Курс фунта стерлингов к доллару опустился на 0,4% до 1,2332 по состоянию на 9:05 в Лондоне (11:05 по Киеву), достигнув минимума с марта 2017 г. К 13:40 по Киеву фунт снижался на 0,45% до 1,2324 доллара, а к 16:30 составил 1,2263 доллара.
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