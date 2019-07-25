В Нацбанке выразили готовность снижать учетную ставку

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Представители комитета по монетарной политике Нацбанка в ходе обсуждения предыдущего решения о снижении учетной ставки заявили, что макроэкономическая ситуация в Украине способствует тому, чтобы и дальше снижать уровень учетной ставки.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“На сегодня макроэкономические условия благоприятны для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого в апреле. Текущий рост внутреннего спроса и его влияние на инфляцию компенсируется благоприятной ситуацией на валютном рынке”, – говорится в сообщении центрального банка.
Впрочем, в НБУ обратили внимание на рост рисков того, что из-за задержки в проведении реформ, а также принятии решений, которые могут эти реформы отменить, Украина может потерять поддержку Международного валютного фонда.
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