В Нацбанке выразили готовность снижать учетную ставку

Представители комитета по монетарной политике Нацбанка в ходе обсуждения предыдущего решения о снижении учетной ставки заявили, что макроэкономическая ситуация в Украине способствует тому, чтобы и дальше снижать уровень учетной ставки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“На сегодня макроэкономические условия благоприятны для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого в апреле. Текущий рост внутреннего спроса и его влияние на инфляцию компенсируется благоприятной ситуацией на валютном рынке”, – говорится в сообщении центрального банка.

Впрочем, в НБУ обратили внимание на рост рисков того, что из-за задержки в проведении реформ, а также принятии решений, которые могут эти реформы отменить, Украина может потерять поддержку Международного валютного фонда.