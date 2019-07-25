Apple готовится к запуску виртуальной кредитки уже в августе - Bloomberg

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Компания Apple планирует запустить свою кредитную карту Apple Card в США уже в первые недели августа.
Об этом сообщает Bloomberg.
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“Сотрудничество Apple и банка Goldman Sachs Group является одной из самых амбициозных попыток, сделанных когда-либо финансовым титаном старого мира совместно с современной технологической компанией. Сотрудничество требовало смешения двух совершенно разных корпоративных культур”, – говорится в сообщении.
Для того чтобы получить карту, пользователю необходимо зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить ее.
Apple обещает, что с владельцев Apple Card никогда не будут взимать сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.
Клиенты смогут отслеживать покупки, проверять баланс и управлять своими финансами прямо из программы.
Также Apple предлагает систему кэшбек. При оплате через Apple Pay на счет будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара.
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