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Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки в гривне и долларе

Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки в гривне и долларе

Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки в гривне и долларе по депозитам “Ощадный”, “Ощадный+”, “Капитальный” и “Прогрессивный”.

Срок вклада в гривне, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:

  • 3 мес. – 17,50%, +1,25% годовых от вклада,
  • 6 мес. – до 20,00%, +1,0% годовых от вклада,
  • 9 мес. – 19,00%, +0,8% годовых от вклада,
  • 12 мес. – 19,00%, +0,7% от вклада,
  • 12 – 15 мес. – 18,50%, +0,7% от вклада.

Срок вклада в долларах, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:

  • 3 мес. – 4,50%, +0,9% годовых от вклада,
  • 6 мес. -5,50%, +0,7% годовых от вклада,
  • 9 мес. – 5,50%, +0,5% годовых от вклада,
  • 12 мес. -6,00%, +0,35% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 3 мес – 15 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 15 000 грн, или $600.
  • В программе принимают участие вклады Ощадный, Ощадный+, Капитальный и Прогрессивный. По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада. По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен. По вкладу Ощадный+ предусмотрено пополнение на протяжении всего срока действия вклада, досрочный возврат вклада не предусмотрен.
  • Оформляются через отделения Банка «Альянс».
  • Отделения Банка находятся в городах: Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса, Николаев, Черкассы, Черноморск, Кременчуг.
  • Для 3, 9, 12 и 15 месяцев указаны максимальные % ставки по вкладу Ощадный с выплатой % в конце срока при размещении более 250 000 грн или 10 000 дол. США.
  • Для 6 месяцев указана максимальная растущая ставка депозита «Прогрессивный» при условии размещения вклада на 6 месяцев в национальной валюте.
  • За переразмещенные депозиты в течение 10 дней после окончания предыдущего срока размещения, бонус выплачивается только на сумму превышающую сумму предыдущего вклада, если она не менее 15 000 грн.

Программа не действует при:

  • вкладе менее 15 000 гривен или $600.
  • сроке менее 3 месяцев,
  • открытии до подачи заявки,
  • при указании недостоверных данных,
  • переразмещении депозитов на такую же сумму и/или доложенная сумма менее минимальной, которая участвует в акции, в течение 10 дней с момента окончания предыдущего договора.

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По материалам Finance.UA
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