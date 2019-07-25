Сервисы-конкуренты по доставке еды Takeaway.com и Just Eat решили объединиться

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Компании-конкуренты по онлайн-доставке еды в Европе Takeaway.com и Just Eat заявили, что они договорились о создании одного из крупнейших игроков в этом секторе в мире за счет слияния.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что совместное предприятие оцениваются в $10,1 млрд.
Акционеры Just Eat, которые котируются на бирже в Лондоне, получат 0,09744 акции Takeaway.com за каждую свою акцию, что эквивалентно 7,31 фунтов ($9,02) за акцию. Акционерам Just Eat будет принадлежать около 52,2% объединенной компании.
За 2018 год обе компании совокупно имели 360 млн заказов на 7,3 млрд евро ($8,1 млрд). Объединенная компания, как планируется, будет занимать ведущую позицию на многих мировых рынках, включая Британию, ФРГ, Нидерланды и Канаду.
Объединенную компанию возглавит глава совета правления Just Eat Майк Эванс, в то время как его коллега из Takeway.com джитсу Гроен возьмет на себя роль генерального директора компании, которая будет зарегистрирована и будет находиться в Амстердаме.
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