Дома французов будут обогревать Большим адронным коллайдером

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Руководство Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) подписало с чиновниками французской коммуны Ферне-Вольтер соглашение об использовании для отопления жилых домов горячей воды из Большого адронного коллайдера.
Об этом сообщается на сайте организации.
Большой адронный коллайдер, самый большой в мире ускоритель элементарных частиц, расположенный в подземном тоннеле под границей между Швейцарией и Францией. Ускоритель потребляет около 150 мегаватт электрической мощности, и значительная часть этой энергии идет на охлаждение различных компонентов аппаратуры, в том числе водяное охлаждение.
CERN подписал соглашения с местными французскими властями об использовании этой воды. Согласно документу, начиная с 2022 года доля горячей воды из системы охлаждения будет поступать по трубе длиной около двух километров в дома коммуны Ферне-Вольтер, которые строятся в данный момент.
Дома в коммуне Ферне-Вольтер будут получать основную часть энергии от геотермальных источников. Также тепло от промышленных зданий, систем кондиционирования и даже солнечных панелей будет собираться и направляться в подземную сеть трубопроводов с водой. При необходимости энергия будет подниматься на поверхность для обогрева жилых и других помещений.
Вода из коллайдера будет поступать в ту же систему, что позволит примерно 8000 будущим жителям коммуны сократить выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива. Тесты новой системы запланированы на 2021 год.
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