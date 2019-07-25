Дома французов будут обогревать Большим адронным коллайдером

Руководство Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) подписало с чиновниками французской коммуны Ферне-Вольтер соглашение об использовании для отопления жилых домов горячей воды из Большого адронного коллайдера.

Об этом сообщается на сайте организации.

Большой адронный коллайдер, самый большой в мире ускоритель элементарных частиц, расположенный в подземном тоннеле под границей между Швейцарией и Францией. Ускоритель потребляет около 150 мегаватт электрической мощности, и значительная часть этой энергии идет на охлаждение различных компонентов аппаратуры, в том числе водяное охлаждение.

CERN подписал соглашения с местными французскими властями об использовании этой воды. Согласно документу, начиная с 2022 года доля горячей воды из системы охлаждения будет поступать по трубе длиной около двух километров в дома коммуны Ферне-Вольтер, которые строятся в данный момент.

Дома в коммуне Ферне-Вольтер будут получать основную часть энергии от геотермальных источников. Также тепло от промышленных зданий, систем кондиционирования и даже солнечных панелей будет собираться и направляться в подземную сеть трубопроводов с водой. При необходимости энергия будет подниматься на поверхность для обогрева жилых и других помещений.

Вода из коллайдера будет поступать в ту же систему, что позволит примерно 8000 будущим жителям коммуны сократить выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива. Тесты новой системы запланированы на 2021 год.