Парцхаладзе сообщил, куда планируют отселять жителей хрущевок

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Как сообщили в Минрегионе, новый законопроект по комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда предусматривает, что в случае отселения людей из “хрущевки” новое жилье должны предоставлять в том же административном районе.
“Люди должны иметь возможность пользоваться привычной для них социнфраструктурой – ходить в ту же поликлинику, водить детей в ту же школу или детсад”, – сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Как должно происходить переселение:
“В таком случае люди лучше воспринимают переезд, когда видят новое готовое помещение и переезжают в новую квартиру с уже готовым ремонтом. Кроме этого, важно, чтобы люди оставались жить в своих же районах, к которым они привыкли. Чтобы они продолжали пользоваться той же социальной инфраструктурой – школами, больницами и т.д.”, – сообщил Парцхаладзе.
Новый законопроект предлагает два варианта решения вопроса с “хрущевками”: реконструкция и снос.
Проводить реновацию устаревшего жилья со сносом старых домов и строительством новых будет выгодно инвесторам в крупных городах, в других населенных пунктах местные власти с привлечением инвесторов должны проводить реконструкцию.
“Важно еще то, что сносить старые дома и строить новые возможно и выгодно только в больших городах – городах-миллионниках. Здесь стоимость жилья высока, она позволит инвестору зайти в такие проекты. А в небольших населенных пунктах это практически невозможно, там есть смысл проводить реконструкцию зданий. И это может быть либо городская программа, или государственная. В Киеве есть программа 70/30. Есть программа в Минрегионе через Фонд энергоэффективности, например, – «теплые кредиты», – добавил он.
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