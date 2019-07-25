Столичные предприятия уплатили более 100 миллионов гривен долгов по заработной плате

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В течение января-июля 2019 года предприятия-должники выплатили 105,5 млн грн задолженности по заработной плате.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Читайте также: В Киеве 10 тыс. предприятий повысили зарплату работникам
«Только в течение июля было выплачено 16,2 миллиона гривен долгов. Но наряду с этим, на 1 июля долг по выплате заработной платы в городе составил 173,3 миллиона гривен, что на 5,5 миллиона больше, чем в предыдущем месяце, и на 19,6% – по сравнению с началом года. То есть мы наблюдаем довольно неутешительную тенденцию по росту долгов, а не их уменьшению», – отметила она.
Так, по состоянию на 1 июля 2019 года, долг существовал на 71 столичном предприятии, среди которых 39 предприятий государственного сектора и 32 негосударственного.
Почти 135,1 млн грн задолжали 46 действующих предприятий, а 30 млн грн задолжали находящиеся в стадии ликвидации.
Основная причина наличия долга на предприятиях негосударственного сектора – это нехватка средств из-за резкого уменьшения объема заказов или их отсутствия; несвоевременные расчеты заказчиков за выполненные работы; неэффективное управление имуществом.
Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются входящие в состав ГК «Укроборонпром» (ПАО «Завод «Маяк», ГП «НИИ «Квант», ГП КНДИ гидроприборов, ГП «КБ «Артиллерийское вооружение» и т.п.); находящихся в сфере управления Государственного космического агентства Украины, Минрегиона, Мининфраструктуры, Минэнергетики, Минэкологии, АО «Укрзализныця», Минагрополитики, Минэкономразвития и Фонда госимущества.
Вопрос задолженности постоянно находится на контроле и рассматривается на заседаниях городской и районных комиссий по вопросам погашения задолженности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заработал за полгода более полумиллиардаПозавчера, 17:36 - 10538 17
Цены на картофель возрастут до 80% - экспертВчера, 02:19 - 11740 5
Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в августеВчера, 06:00 - 11143 4
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 12891 3
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителямВчера, 04:09 - 30533 3
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 12891 3
Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят большеВчера, 16:04 - 5733 1
Как получить международное водительское удостоверениеВчера, 14:08 - 3788
В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары - исследованиеВчера, 19:13 - 1330
Как часто менять работу: советы экспертовВчера, 18:05 - 1073
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 611
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 875 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3634
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4125 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3714 6