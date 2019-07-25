Столичные предприятия уплатили более 100 миллионов гривен долгов по заработной плате

В течение января-июля 2019 года предприятия-должники выплатили 105,5 млн грн задолженности по заработной плате.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Читайте также: В Киеве 10 тыс. предприятий повысили зарплату работникам

«Только в течение июля было выплачено 16,2 миллиона гривен долгов. Но наряду с этим, на 1 июля долг по выплате заработной платы в городе составил 173,3 миллиона гривен, что на 5,5 миллиона больше, чем в предыдущем месяце, и на 19,6% – по сравнению с началом года. То есть мы наблюдаем довольно неутешительную тенденцию по росту долгов, а не их уменьшению», – отметила она.

Так, по состоянию на 1 июля 2019 года, долг существовал на 71 столичном предприятии, среди которых 39 предприятий государственного сектора и 32 негосударственного.

Почти 135,1 млн грн задолжали 46 действующих предприятий, а 30 млн грн задолжали находящиеся в стадии ликвидации.

Основная причина наличия долга на предприятиях негосударственного сектора – это нехватка средств из-за резкого уменьшения объема заказов или их отсутствия; несвоевременные расчеты заказчиков за выполненные работы; неэффективное управление имуществом.

Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются входящие в состав ГК «Укроборонпром» (ПАО «Завод «Маяк», ГП «НИИ «Квант», ГП КНДИ гидроприборов, ГП «КБ «Артиллерийское вооружение» и т.п.); находящихся в сфере управления Государственного космического агентства Украины, Минрегиона, Мининфраструктуры, Минэнергетики, Минэкологии, АО «Укрзализныця», Минагрополитики, Минэкономразвития и Фонда госимущества.

Вопрос задолженности постоянно находится на контроле и рассматривается на заседаниях городской и районных комиссий по вопросам погашения задолженности.