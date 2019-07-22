"Нафтогаз" назвал условия для транспортировки в Молдову европейского газа

Компания продолжает переговоры с Молдовой о транспортировке газа из Европы в эту страну.

Об этом написал глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, импорт из Европы для Молдовы – это выгодные цены и свободный выбор поставщика.

“Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа, защитит его от непредсказуемой и политически мотивированного поведения “Газпрома”. Для Украины – это также интересная перспектива. Сотрудничество с Молдовой позволит дополнительно загрузить наши хранилища и мощности газотранспортной системы”, – добавил он.

Коболев отметил, что основная задача, которую сейчас необходимо решить – это подписать соглашения между операторами ГТС обеих стран о взаимодействии во всех точках подключения в соответствии с европейскими правилами.

“Речь идет о сотрудничестве, от которого в равной мере выигрывают обе стороны – значит, есть высокие шансы достичь согласия по всем вопросам уже в ближайшей перспективе”, – написал глава правления НАК.