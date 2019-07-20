0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Новый проект в Риме: проезд в метро за бутылки

Новый проект в Риме: проезд в метро за бутылки

В Италии запустили новый пилотный проект: на трех станциях метро в Риме установили автоматы, в которых можно обменять пластиковые бутылки на проездной билет.

Об этом сообщает издание The Local.

Читайте также: Метро Киева начинает отказываться от жетонов

Автоматы разместили на станции Cipro на линии A, Piramide на линии B и San Giovanni на линии C.

Каждая переработанная бутылка соответствует эквиваленту пяти евроцентов в баллах. То есть, необходимо переработать 30 бутылок, чтобы набрать достаточно баллов для билета. Баллы переводят пассажирам через приложения My Cicero и TabNet.

Автоматы в течение года будут работать в пилотном режиме, после которого власти примут решение о расширении или отказе от новшества.

Рим стал первой европейской столицей, которая внедрила такую схему, заявила мэр города Вирджиния Раджи.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.