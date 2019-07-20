Новый проект в Риме: проезд в метро за бутылки

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В Италии запустили новый пилотный проект: на трех станциях метро в Риме установили автоматы, в которых можно обменять пластиковые бутылки на проездной билет.
Об этом сообщает издание The Local.
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Автоматы разместили на станции Cipro на линии A, Piramide на линии B и San Giovanni на линии C.
Каждая переработанная бутылка соответствует эквиваленту пяти евроцентов в баллах. То есть, необходимо переработать 30 бутылок, чтобы набрать достаточно баллов для билета. Баллы переводят пассажирам через приложения My Cicero и TabNet.
Автоматы в течение года будут работать в пилотном режиме, после которого власти примут решение о расширении или отказе от новшества.
Рим стал первой европейской столицей, которая внедрила такую схему, заявила мэр города Вирджиния Раджи.
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