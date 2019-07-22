В России хотят заключить контракт на транзит газа через Украину сроком 1 год - Reuters

Россия ищет возможности на заключения нового транзитного контракта о поставках своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины сроком на 1 год – на время, которое Газпрому понадобится на достройку обходных газопроводов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сразу 4 источника в РФ, связанных с транзитом газа.

«Украина хочет заключить долгосрочный контракт сроком на 10 лет. Это нам невыгодно. Однолетнего контракта для нас будет достаточно. За это время мы запустим наши «потоки» («Северный поток-2» и «Турецкий поток» – газопроводы в обход украинской ГТС – ред.)», – сообщил источник Reuters.

Эту информацию агентству подтвердили источники в ЕС и еще два источника в России.

В то же время, по информации Reuters, новый раунд трехсторонних переговоров о транзите газа между Украиной, Россией и ЕС назначили на 16 сентября.