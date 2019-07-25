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Total планирует продать активы на $5 миллиардов на фоне падения прибыли

Total планирует продать активы на $5 миллиардов на фоне падения прибыли

Французский энергетический гигант Total в четверг отчитался о резком снижении квартальной прибыли и объявил о продаже активов стоимостью около $5 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

Компания сообщила, что скорректированная чистая прибыль упала на 19% в годовом выражении, до $2,9 млрд во втором квартале, и связала снижение с неблагоприятными рыночными факторами, в том числе с более низкими ценами на нефть.

“Политика активного управления портфелем продолжится продажей активов на $5 млрд в 2019-2020 годах, большинство – в разведке и добыче”, – сказал глава Total Патрик Пуянне.

Total повысила вторые промежуточные дивиденды на 3,1% по сравнению с прошлым годом до 0,66 на акцию и выкупила свои акции на $760 млн. Компания намерена провести обратный выкуп акций стоимостью $1,5 млрд за весь 2019 год.

По материалам reuters.com
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