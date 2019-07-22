ЕС может подписать "открытое небо" с Украиной до конца года - посол

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Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, если Великобритания в октябре выйдет из блока.
Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью “Европейской правде”.
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“Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты”, – сказал Мингарелли.
Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.
“Следовательно, когда Великобритания выйдет из Евросоюза – этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет”, – отметил посол.
Отметим, что после подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, так что в случае подписания реально вступит в силу в следующем году.
Как известно, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением о выходе из ЕС или без него.
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