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ЕС может подписать "открытое небо" с Украиной до конца года - посол

ЕС может подписать "открытое небо" с Украиной до конца года - посол

Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, если Великобритания в октябре выйдет из блока.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью “Европейской правде”.

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“Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты”, – сказал Мингарелли.

Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.

“Следовательно, когда Великобритания выйдет из Евросоюза – этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет”, – отметил посол.

Отметим, что после подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, так что в случае подписания реально вступит в силу в следующем году.

Как известно, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением о выходе из ЕС или без него.

По материалам Европейская правда
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