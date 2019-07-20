В Саудовской Аравии может появиться самая протяженная трасса для испытания Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One 22 июля 2019 году в Лос-Анджелесе объявила о начале сотрудничества с Саудовской Аравией с целью изучения возможностей строительства самого крупного полигона для испытаний, в том числе сертификационных, на территории экономической зоны Король Абдулазиз, а также научно-технического центра и производственных мощностей на севере города Джидда.

Данный проект, предусматривающий строительство трассы длиной 35 км, направлен на развитие технологий Hyperloop в условиях Саудовской Аравии и соответствующих компетенций, которые в дальнейшем можно было бы перевести на коммерческую основу и тиражировать. Реализация проекта также позволит локализовать цепи поставок для системы Hyperloop и ускорить создание инновационных кластеров на территории королевства.

Технология Hyperloop представляет собой систему вакуумного трубопровода для перемещения в специальных капсулах грузов и пассажиров со скоростью примерно 1000 км/ч. Ее пуск в эксплуатацию позволит сократить время в пути между Эр-Риядом и Джиддой с нынешних 10 ч до 76 мин, а от Эр-Рияда до столицы ОАЭ Абу-Даби – с 8,5 ч до 48 мин.