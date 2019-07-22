0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

КГГА начала реформу парковок

КГГА начала реформу парковок

В Киевской городской государственной администрации разорвали все коррупционные сделки по продаже права на предоставление в аренду парковочных площадок города, которых в городе насчитывалось около 600.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написала депутат Киевского городского совета Ольга Балицкая.

Читайте также: Водителей начали штрафовать за газовую установку в авто

“Только за прошлый месяц объявлено 38 аукционов на продажу прав на обустройство паркомест, а действие всех коррупционных «предварительных договоров» прекращено полностью”, – пишет Балицкая.

Зимой этого года инициативная группа депутатов в КГГА предлагала продавать права на парковки в Киеве через систему ProZorro.Продажі. До этого городская власть искала новых владельцев парковок без тендеров и под грифом “секретно”.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.