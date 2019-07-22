КГГА начала реформу парковок

В Киевской городской государственной администрации разорвали все коррупционные сделки по продаже права на предоставление в аренду парковочных площадок города, которых в городе насчитывалось около 600.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написала депутат Киевского городского совета Ольга Балицкая.

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“Только за прошлый месяц объявлено 38 аукционов на продажу прав на обустройство паркомест, а действие всех коррупционных «предварительных договоров» прекращено полностью”, – пишет Балицкая.

Зимой этого года инициативная группа депутатов в КГГА предлагала продавать права на парковки в Киеве через систему ProZorro.Продажі. До этого городская власть искала новых владельцев парковок без тендеров и под грифом “секретно”.