КГГА начала реформу парковок

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В Киевской городской государственной администрации разорвали все коррупционные сделки по продаже права на предоставление в аренду парковочных площадок города, которых в городе насчитывалось около 600.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написала депутат Киевского городского совета Ольга Балицкая.
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“Только за прошлый месяц объявлено 38 аукционов на продажу прав на обустройство паркомест, а действие всех коррупционных «предварительных договоров» прекращено полностью”, – пишет Балицкая.
Зимой этого года инициативная группа депутатов в КГГА предлагала продавать права на парковки в Киеве через систему ProZorro.Продажі. До этого городская власть искала новых владельцев парковок без тендеров и под грифом “секретно”.
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