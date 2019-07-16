За что еще могут штрафовать водителей

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Водителей в Украине начали штрафовать за газовую установку в авто.
Правоохранители могут наложить на вас штраф только в случае составления соответствующего акта проверки техсостояния транспорта.
Чтобы не получить штраф – установку ГБО нужно согласовать с сервисным центром МВД.
Кроме того, она должна быть вписана в свидетельство о регистрации автомобиля.
Когда могут оштрафовать:
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