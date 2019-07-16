За что еще могут штрафовать водителей

Водителей в Украине начали штрафовать за газовую установку в авто.

Правоохранители могут наложить на вас штраф только в случае составления соответствующего акта проверки техсостояния транспорта.

Чтобы не получить штраф – установку ГБО нужно согласовать с сервисным центром МВД.

Кроме того, она должна быть вписана в свидетельство о регистрации автомобиля.

Когда могут оштрафовать:

Если оборудование установили с нарушениями или отсутствует необходимая документация.