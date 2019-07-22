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Регионы-лидеры по установке счетчиков тепловой энергии

Регионы-лидеры по установке счетчиков тепловой энергии

Счетчиками тепловой энергии в Украине уже оборудованы более 65 тысяч жилых домов, это около 80%.

Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Лидеры по количеству – Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области.

Наименьшее количество – Кировоградская, Луганская и Тернопольская области.

Нежилые здания (бюджетные и другие учреждения) – почти 79%.

Лидером в этом показателе является Николаевская область. Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Черкасская области.

Справка Finance.ua

Что необходимо для установки счетчика тепла:

  • уточнение способа разводки теплоснабжения в квартире,
  • разрешение на установку счетчика от балансодержателя: ЖЭКа/ОСББ/Управляющей компании.
  • Установка квартирных счетчиков тепла (механический или ультразвуковой) – от 4000 грн до 6450 грн.
По материалам Finance.UA
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