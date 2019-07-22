Регионы-лидеры по установке счетчиков тепловой энергии

Счетчиками тепловой энергии в Украине уже оборудованы более 65 тысяч жилых домов, это около 80%.

Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Лидеры по количеству – Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области.

Наименьшее количество – Кировоградская, Луганская и Тернопольская области.

Нежилые здания (бюджетные и другие учреждения) – почти 79%.

Лидером в этом показателе является Николаевская область. Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Черкасская области.

Справка Finance.ua

Что необходимо для установки счетчика тепла:

уточнение способа разводки теплоснабжения в квартире,

разрешение на установку счетчика от балансодержателя: ЖЭК а/ОСББ/Управляющей компании.