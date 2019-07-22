Регионы-лидеры по установке счетчиков тепловой энергии

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Счетчиками тепловой энергии в Украине уже оборудованы более 65 тысяч жилых домов, это около 80%.
Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Лидеры по количеству – Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области.
Наименьшее количество – Кировоградская, Луганская и Тернопольская области.
Нежилые здания (бюджетные и другие учреждения) – почти 79%.
Лидером в этом показателе является Николаевская область. Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Черкасская области.
Что необходимо для установки счетчика тепла:
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