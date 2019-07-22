Google ограничит доступ расширений Chrome к данным пользователей

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C 15 октября 2019 года компания Google собирается жестко ограничить разработчиков расширений в том, к каким данным они получат доступ.
Об этом идет речь в официальном блоге компании.
В магазине Chrome Web Store на данный момент доступно около 180 000 расширений для браузера Chrome.
«Мы требуем от расширений запрашивать доступ к минимально возможному количеству данных. Ранее мы призывали разработчиков к этому, сейчас это стало требованием для всех приложений», — говорится в блоге компании.
Раньше политику обращения с данными (в том числе, у кого есть к ним доступ) должны были публиковать приложения, у которых есть доступ к чувствительным данным. Теперь это должны делать все расширения, работающие с пользовательским контентом и общением.
Как отмечает Ник Белогорский, новый директор по безопасности Google, это означает, что приложение, собирающее данные о браузинговой активности пользователя, будет забанено в Chrome Web Store. Разработчики смогут запрашивать только данные, минимально необходимые для работы приложения.
После 15 октября все приложения, которые будут нарушать новую политику, будут удаляться из магазина.
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