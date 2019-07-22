РФ обжаловала решение о взыскании 1 млрд долларов в пользу "Ощадбанка"

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Россия обжаловала в французских судах решение международного арбитража о взыскании 1 млрд долларов в пользу украинского “Ощадбанка”.
Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста РФ, отвечая на запрос агентства о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску Ощадбанка к РФ.
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“Арбитражное решение по иску ПАО “Государственный ощадный банк Украины” обжалуется в судах Франции. Этот рассмотрение продолжается”, – сообщили в Минюсте России.
“В процессе обжалования категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков, – отметили в министерстве. – Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины”.
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