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РФ обжаловала решение о взыскании 1 млрд долларов в пользу "Ощадбанка"

РФ обжаловала решение о взыскании 1 млрд долларов в пользу "Ощадбанка"

Россия обжаловала в французских судах решение международного арбитража о взыскании 1 млрд долларов в пользу украинского “Ощадбанка”.

Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста РФ, отвечая на запрос агентства о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску Ощадбанка к РФ.

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“Арбитражное решение по иску ПАО “Государственный ощадный банк Украины” обжалуется в судах Франции. Этот рассмотрение продолжается”, – сообщили в Минюсте России.

“В процессе обжалования категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков, – отметили в министерстве. – Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины”.

По материалам УНН
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