Активы НБУ за полгода уменьшились на 5,3%

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Активы Национального банка Украины (НБУ) за период январь-июнь 2019 года уменьшились на 5,3% и составили 993,707 млрд грн.
Такие финпоказатели Нацбанка обнародовали в издании “Урядовый курьер”.
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По подсчетам регулятора, сумма ценных бумаг нерезидентов в активах в первом полугодии уменьшилась на 1,6% – до 426,218 млрд грн, авуары и специальные права заимствования за этот период выросли на 55% – до 155 млн грн.
Сумма средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах уменьшилась на 26,8% – до 85,443 млрд грн.
В структуре пассивов сумма средств государственных и других учреждений выросла на 75,4% – до 83,64 млрд грн, обязательства Нацбанка перед Международным валютным фондом уменьшились на 5,5% – до 73,174 млрд грн.
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