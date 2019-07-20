В Украине проверят цены на электричество для промышленности после сообщений о росте

Кабинет министров Украины поручил проверить цены на электроэнергию для промышленных потребителей с введением нового рынка электроэнергии. Ранее ряд компаний жаловались на подорожание электричества.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 24 июля.

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«У меня информации такой (о повышении тарифов на электроэнергию для промышленности – ред.) нет. Все то, что я видел, говорит о снижении цены. Мы информацию проверим. Поскольку все решения правительства приняты для того, чтобы цена осталась неизменной, мы разберемся. Для населения электроэнергия вообще ни на копейку не должна подорожать», – сообщил Гройсман.

Отметим, что после введения нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года, цена электричества для промышленности зависит от рыночных факторов. Она формируется на биржевых площадках, на которых ее покупают поставщики электроэнергии.