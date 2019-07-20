0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро

Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро

ПриватБанк включил в состав участников своей международной платежной системы PrivatMoney греческую компанию Smart Pay Services S.A.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Платежная организация лицензирована Банком Греции, имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере денежных переводов и обслуживает 238 пунктов приема денежных переводов в Греции.

Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро.

Переводы можно получить или отправить:

  • в веб- и мобильном приложении Приват24,
  • в терминале самообслуживания,
  • в отделениях и банкоматах «ПриватБанка»,
  • позвонив по номеру сервисного центра 3700.

Кстати, на портале Finance.ua можно заказать кредитную карту Приватбанка, либо любого другого финучреждения. Для этого создан специальный Сервис.

Выбрать кредитную карту 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.