Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ПриватБанк включил в состав участников своей международной платежной системы PrivatMoney греческую компанию Smart Pay Services S.A.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Платежная организация лицензирована Банком Греции, имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере денежных переводов и обслуживает 238 пунктов приема денежных переводов в Греции.
Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро.
Переводы можно получить или отправить:
Кстати, на портале Finance.ua можно заказать кредитную карту Приватбанка, либо любого другого финучреждения. Для этого создан специальный Сервис.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опросВчера, 14:55 - 11603 20
Сколько продержатся поставки газа из России в Европу без Украины: прогноз8 ч. назад - 2658 7
Импорт огурцов и томатов в Украину побил рекорд десятилетияПозавчера, 06:12 - 2714 7
Украина за 5 лет привлекла €3,3 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику6 ч. назад - 221 5
Промпроизводство в Украине снова стало падать (инфографика)7 ч. назад - 538 5
Гривна попала в мировой валютный ТОП: в Goldman Sachs объяснили, ждать ли девальвацииВчера, 21:04 - 11573 3
В августе банковские счета начнут переводить на стандарт IBAN6 ч. назад - 6896 2
Сколько получают украинские программисты (инфографика)Вчера, 17:01 - 5306 1
Правительство добилось снижения цены газа на 25%Вчера, 16:02 - 4200 4
Глава Lufthansa заявил, что продавать авиабилеты дешевле, чем 10 евро, «безответственно»Вчера, 17:42 - 3075 2
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Позавчера, 15:10 - 492
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3192
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3741 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3091 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2580