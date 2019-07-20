ПриватБанк включил в состав участников своей международной платежной системы PrivatMoney греческую компанию Smart Pay Services S.A.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Платежная организация лицензирована Банком Греции, имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере денежных переводов и обслуживает 238 пунктов приема денежных переводов в Греции.

Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро.

Переводы можно получить или отправить:

в веб- и мобильном приложении Приват24,

в терминале самообслуживания,

в отделениях и банкоматах «ПриватБанка»,

позвонив по номеру сервисного центра 3700.

Кстати, на портале Finance.ua можно заказать кредитную карту Приватбанка, либо любого другого финучреждения. Для этого создан специальный Сервис.