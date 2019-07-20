Huawei уволила 70% работников своей американской «дочки»

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Более 600 сотрудников Futurewei, дочерней компании Huawei в США, потеряли рабочие места.
Об этом сообщает IThome.
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Штат компании включает около 850 человек, поэтому по увольнение попало 70% штата.
Отмечается, что если уволенный работник – китаец, у него есть возможность вернуться в КНР и продолжить работу в Huawei.
Китайская компания Huawei не стала скрывать, что причиной для таких массовых увольнений стали «действия правительства США, которые привели к сокращению бизнеса Huawei».
Основатель и генеральный директор Huawei Рен Чженфей подтвердил факт увольнений. Он заявил, что в этом году Huawei планировала инвестировать в эту дочернюю компанию, занимающуюся исследованиями и разработками, $600 млн.
Однако действия правительства США привели к тому, что Futurewei не может отправлять результаты исследований и разработок китайскому производителю. Кроме того, сотрудники Futurewei не могут вступать в контакт с сотрудниками Huawei. Таким образом, запланированные инвестиции не имеют смысла.
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