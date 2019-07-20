АМКУ открыл еще одно дело против облгазов Фирташа

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона об экономической конкуренции в связи с назначением Дэвида Энтони Ховарда Брауна председателем наблюдательного совета без получения разрешения со стороны комитета.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Сообщается, что это кадровое решение дает основания полагать, что указанные общества могут быть одним субъектом хозяйствования.

“Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции путем существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами”, – отметили в комитете.

Речь идет о таких предприятиях: “Сумыгаз”, “Запорожгаз”, “Черниговгаз”, “Днепропетровскгаз”, “Львовгаз”, “Хмельницкгаз”, “Криворожгаз”, “Тысменицагаз”, “Николаевгаз”, “Киевоблгаз”, “Ивано-Франковскгаз”, “Ривнегаз”, “Днепрогаз”, “Закарпатга”, “Черновцыгаз”, “Харьковгоргаз”, “Житомиргаз”, “Харьковгаз”. Все они входят в группу РГК Дмитрия Фирташа.