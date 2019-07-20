Нафтогаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Смеле

Нафтогаз Украины заявляет об угрозе теплоснабжению города Смела, где прошлой осенью уже отключали тепло из-за долгов коммунального предприятия “Смелакоммунтеплоэнерго” за полученный природный газ.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.

“Срыв коммунальным предприятием “Смелакоммунтеплоенерго” утвержденного графика погашения задолженности может привести к повторению кризисной ситуации прошлых отопительных сезонов в городе Смела Черкасской области”, – говорится в нем.

Также отмечается, что на данный момент долг “Смелакоммунтеплоэнерго” перед Нафтогазом составляет 80,8 млн гривен, из которых 62,1 млн гривен реструктуризировано.

В свою очередь, чтобы войти в график реструктуризации, “Смелакоммунтеплоэнерго” должно погасить как минимум 2,6 млн гривен задолженности.

Нафтогаз предупреждает, что в случае дальнейшей неуплаты предприятием ежемесячных платежей по договорам реструктуризации действие этих договоров прекратится, уплате будет подлежать весь остаток задолженности, которая была реструктуризирована.