В УЗ назвали размер частного локомотивного парка в Украине

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По оценкам АО “Укрзализныця”, общий размер частного локомотивного парка в Украине составляет 2,5 тыс. штук.
Из них 996 локомотивов допущены на магистральные линии для транспортировки промышленных грузов до ж/д станций, рассказал директор по развитию бизнеса компании Андрей Рязанцев.
Еще часть тепло- и электровозов используются внутри предприятий или карьеров.
В связи с этим в УЗ решили предложить частным собственникам локомотивной тяги услуги по ремонту на мощностях компании.
“Этот парк на сегодня ремонтируется владельцами в различных условиях, часть – на наших заводах, часть – в других местах. Именно поэтому мы видим потенциал для бизнеса – поиск заказов для наших локомотиворемонтных заводов. Тем более, что наши заводы специализируются на ремонте не только локомотивов, но и узлов к ним”, – заявил Рязанцев.
По словам представителя “Укрзализныци”, компания видит предварительную заинтересованность в предложенных услугах.
“Со своей стороны “Укрзализныця” задекларировала готовность стать более гибкой в ценообразовании и максимально клиентоориентированной. Особое внимание будет приковано к качеству проведенных ремонтов и технического обслуживания. “Укрзализныця” готова садиться за стол переговоров и договариваться с заказчиками о взаимовыгодных условиях сотрудничества”, – добавил Рязанцев.
Полный список работ представлен в каталоге УЗ.
В состав акционерного общества входят три локомотиворемонтных завода: Львовский локомотиворемонтный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод и Запорожский электровозоремонтный завод. В компании заверяют, что заводы имеют полный цикл всех видов обслуживания и ремонтов, сертификаты на все виды работ, материально-техническую базу, собственные лаборатории и испытательные центры.
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